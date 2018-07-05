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Van'da 105 kaçak göçmen yakalandı

Arif KARAKAŞ/VAN, () - VAN'da, jandarmanın 3 ilçede yaptığı yol uygulamalarında, yurda yasa dışı yollarla giren 105 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheli ise gözaltına alındı.  İl Jandarma...

Van'da 105 kaçak göçmen yakalandı

Arif KARAKAŞ/VAN, () - VAN'da, jandarmanın 3 ilçede yaptığı yol uygulamalarında, yurda yasa dışı yollarla giren 105 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheli ise gözaltına alındı. 
İl Jandarma Komutanlığı'nca yasa dışı yollardan yurda giriş yapan yabancı uyruklu kişilere yönelik 3 ilçede operasyon düzenlendi. Çaldıran ilçesine bağlı Uzunyol Mahallesi'nde, kamyon kasasında 52 Afganistan, 23 Pakistan, 5 Bangladeş ve 1 İran; İpekyolu ilçesinde 18, Saray ilçesinde de 6 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 105 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. 

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