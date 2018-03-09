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Van'da 103 mera ve yayla kullanılmayacak

VAN, () - VAN'da, yayla ve meraların kullanımına ilişkin esaslar yeniden düzenlendi. Kentteki 561 mera kullanıma açılırken, 103 mera ve yaylanın ise kullanıma kapatıldığı belirtildi. Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2018...

Van'da 103 mera ve yayla kullanılmayacak

VAN, () - VAN'da, yayla ve meraların kullanımına ilişkin esaslar yeniden düzenlendi. Kentteki 561 mera kullanıma açılırken, 103 mera ve yaylanın ise kullanıma kapatıldığı belirtildi.
Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılı için yaylak ve meralarının kullanılmasıyla ilgili esaslar ile yerli ve gezginci arıcıların uyması gereken kurallar duyuruldu. Van genelinde toplam 673 mera bulunduğu, bu meralardan 561'inin ilgili mevzuatta belirtilen şartlar çerçevesinde yöre halkının ve göçerlerin kullanımına açık olacağı, 103'nün de kapatıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Belirtildiği emir yazısında, istisna olarak, Bakanlar Kurulunun 22.12.2017 tarih ve 2017/11173 sayılı Kararı ile 31.12.2018 tarihine kadar Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edilen alan içerisinde kalan 103 yayla ve mera ise tüm vatandaşlarımızın ve göçerlerin kullanımına kapalı tutuldu. Ayrıca, güvenlik riski nedeniyle 9 yayla ve mera da bulunduğu mahalle sakinlerinin kullanımına açık tutuldu ancak, bu yayla ve meraları, diğer mahalle sakinlerinin ve göçerlerin kullanmaları yasaklandı. Emir yazısında, belirtilen yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddelerine göre gerekli yasal işlem yapılacak. İlimizde bulunan mera ve yaylaların kullanımına ilişkin alınan prensip kararlar, emre dayanak teşkil eden ilgili mevzuat ve detaylı içeriğinin  Van Valiliğinin www.van.gov.tr internet sitesinde duyuruldu."

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