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Van'da 101 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Özalp ilçesinde, jandarma ekipleri köprü altına gizlenmiş çuvallar içerisinde 101 kilo 728 gram eroin ele geçirdi. Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,...

Van'da 101 kilo eroin ele geçirildi
VAN'ın Özalp ilçesinde, jandarma ekipleri köprü altına gizlenmiş çuvallar içerisinde 101 kilo 728 gram eroin ele geçirdi.
Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Özalp ilçesine bağlı Bakışık Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Narkotik arama köpeği 'Alem' ve 'Barut'un' da yer aldığı operasyonda, yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde, mahalledeki köprünün altında şüpheli çuvallar tespit edildi. Çuvallarda yapılan aramada 200 paket halinde 101 kilo 728 gram eroin ele geçirildi. Jandarma, olayla ilgili şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruştuma başlattı.
Öte yandan jandarma ekiplerinin Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Balaban Jandarma Kontrol Noktası'nda yaptığı  yol kontrollerinde, yolcu minibüsünde seyahet eden bir yolcunun yapılan üst aramasında, bacağına bantladığı poşette 26 gram eroin ile durdurulan yolcu otobosündeki bir yolcunun üzerinde ise 23 gram metamfetamin ele geçirildi. Kontrollerde, 12 kaçak viski ele geçirirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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