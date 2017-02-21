Van'da 10 kilo Afyon sakızı ele geçirildi

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir kargo şirketine düzenlediği operasyonda 10 kilo Afyon sakızı ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Van’da bir kargo firmasının aktarma merkezine operasyon düzenledi. F.C.'nin İstanbul’a göndermek üzere hazırladığı koli polisler tarafından incelemeye alındı. Eğitimli köpek 'Şila' tarafından yapılan detaylı aramada koli içerisine zulalanmış vaziyette 10 kilo 14 gram Afyon sakızı olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul polisiyle koordineli yürütülen operasyonda kargo alıcısı olan E.D. İstanbul’da yakalanarak gözaltına alınırken, kargo göndericisi olan F.C.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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