Van'da 10 ay önceki cinayette erkek arkadaşı ve 3 kişi gözaltında

VAN'da geçen yıl mart ayında G.A.'nın (20) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, cinayet zanlısı olarak genç kızın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen A.B. ile ona yardım ettikleri iddiasıyla 3 arkadaşı gözaltına alındı.

Van'ın Hacıbekir Mahallesi'ndeki Botan Parkı'nda, 1 Mart 2017 tarihinde öldürülen 20 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilglii Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, öldürülen genç kızın G.A. olduğu belirlendi. Olayla ilgili önce G.A.'nın, daha önce ölümle kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü erkek kardeşi S.A. gözaltına alındı. S..A., 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Van Emniyet Mürdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, faili meçhul olayını çözülmesi için çalışmalarını tititizlikle sürdürdü. Genç kızın öldürüldüğü yerden geriye dönük yaşantısı incelenerek farklı tespitler elde edildi. Tespitlerde, cinayeti işleyen kişinin A.B. olduğu ve bu kişinin öldürülen G.A.'nın erkek arkadaşı olduğu, aynı mahallede yaşadıkları belirlendi.

Polisin yaptığı çalışmalarda, cinayet zanlısına yardım eden diğer 3 kişinin kimlik bilgileri ve adresleri de tespit edildi. Bunun üzerine polis, operasyon için düğmeye bastı. Van ve İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, cinayat zanlısı A.B. ve ona yardım eden H.Ş,, K.Ş. ile H.U. yakalanarak gözaltına alındı.

KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Cinayet zanlısı A.B.'nin emniyette alınan ifadesinde, kız arkadaşı G.A. ile olay günü mahallede bulunan bir okul yakınında buluştuğunu ve boş araziye gittiklerini belirterek, sohbet esnasında şaka amaçlı tokat attığını söylediği, onun da kendisine tokat attığını ve ölmüş annesine küfür etmesi nedeniyle sinirlenerek üzerinde bulunan bıçakla genç kızı öldürdüğünü anlatttığı öğrenildi.



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