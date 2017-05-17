Van'da 1 PKK'lı terörist öldürüldü

VAN'ın Gürpınar İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü. 1'i yaralı kaçan 2 PKK'lının yakalanması için operasyonlar sürdürülüyor.

Van kırsalındaki operasyonlar devam ederken, bugün sabah saatlerinde Gürpınar İlçesi Topçudeğirmeni bölgesinde operasyon yapan güvenlik güçleri bir grup PKK'lı terörist ile karşılaştı. Çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 1 PKK'lı terörist ölü ele geçirilirken, 1'i yaralı kaçan 2 PKK'lı teröristin yakalanması için de bölgeye komando birlikleri sevk edildi.