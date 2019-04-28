Van'da 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin İran uyruklu Hossein Arab'ın evine düzenlediği operasyonda, 1 kilo 210 gram metanfetamin ele geçirildi. Arab, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde İran uyruklu Hossein Arab'ın oturduğu eve operasyon düzenledi. Evde yapılan detaylı aramalarda, 4 şeffaf poşet içerisinde 1 kilo 210 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Arab, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Orhan AŞAN/VAN, () - VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin İran uyruklu Hossein Arab'ın evine düzenlediği operasyonda, 1 kilo 210 gram metanfetamin ele geçirildi. Arab, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.