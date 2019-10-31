Son Dakika
Van- Başkale karayolunda kaza: 3 ölü, 4 yaralı
VAN- Başkale karayolunda minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi. Kaza, saat 14.00 sıralarında Van- Başkale karayolunun...
GÜVENLİK 30.10.2019, 15:54
VAN- Başkale karayolunda minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Van- Başkale karayolunun 70'inci kilometresinde meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne giden 07 AEZ 433 palakalı minibüs, karşı yönden gelen 30 AAD 321 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobilin yol kenarındaki şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen araç sürücüleri yaptı. Olay yerine yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edilirken, araçlarda sıkışan ve güçlükle çıkartılan yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Van- Başkale karayolunun 70'inci kilometresinde meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne giden 07 AEZ 433 palakalı minibüs, karşı yönden gelen 30 AAD 321 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobilin yol kenarındaki şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen araç sürücüleri yaptı. Olay yerine yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edilirken, araçlarda sıkışan ve güçlükle çıkartılan yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
|İmsak
|06:01
|Güneş
|07:27
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:41
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|10
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Osasuna
|10
|14
|10. Levante
|11
|14
|11. Valencia
|11
|14
|12. Real Valladolid
|11
|14
|13. Getafe
|10
|13
|14. Deportivo Alaves
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
|16. Mallorca
|10
|10
|17. Eibar
|10
|9
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5