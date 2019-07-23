Van Barosu, donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırladı

Gülay KUYUCU/VAN,() - VAN Barosu Göç ve İltica Komisyonu, sınırda kış aylarında donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırladı. Raporda 1 Nisan 2019 ile 6 Mayıs 2019 tarihleri arasında 25 cenazenin tespit edildiği belirtilerek, 4 cenazenin konsolosluklar aracılığıyla ülkelerine gönderildiği diğer cenazelerin ise Van'da kimsesizler mezarlığına defnedildiği belirtildi.

İran sınırında bulunan Van, kaçak göçmenlerin önemli geçiş güzergahları arasında bulunuyor. Jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve alınan yoğun güvenlik önlemleri ile birlikte sınırda her yıl binlerce kaçak göçmen yakalanıyor. Zor koşullarda ülkelerini terk etmek zorunda kalan göçmenlerin bazıları özellikle kış aylarında sınırı geçerken donarak ölüyor. Kaçak göçmenlerin cesetleri ise çoğu zaman karların erimeye başladığı dönemlerde ortaya çıkıyor.

Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu, düzensiz göçmenlerin donarak ölümlerinin araştırılması amacıyla hareket geçti. Bu kapsamda komisyon üyesi avukatlar Jindar Uçar, Suna Taşkın ve Jiyan Özkaplan tarafından hazırlanan raporda, Van'ın Başkale ilçesinde karların erimesiyle birlikte1 Nisan 2019 ile 6 Mayıs 2019 tarihleri arasında 25 cenazenin tespit edildiği, bunlardan 24'nün donarak, 1 kişinin ise vurularak öldüğü belirtildi. Bu cesetlerin tamamının Eşmepınar bölgesinde köylülerin ihbarı sonucu tespit edildiği bildirildi.

AYLARCA KARLAR ALTINDA KALAN CENAZELER VAR

Bulunan ve kimliği tespit edilen 4 cenazenin konsolosluklar aracılığıyla ülkelerine gönderildiği, diğer cenazelerin ise yapılan otopsi ve kimlik tespitinin ardından yasal zorunluluk nedeniyle 15 gün boyunca yakınları tarafından alınması beklenildiği belirtildi. Beklenilen sürede başvuru yapılmayan diğer cenazeler Van'daki kimsesizler mezarlığına defnedildi. Donarak ölen kaçak göçmenlerin bulundukları bölgenin iklim ve coğrafi koşulları itibariyle oldukça zorlu bir bölge olduğu da belirtilirken, raporda çoğu cenazenin aylarca kar altında kaldığı, bu açıdan bedensel bütünlüklerini korudukları ancak bazı cenazelerin doğa koşullarında vahşi hayvanlarca parçalanarak beden bütünlüklerinin bozulduğu ve bu nedenle kimliklerinin tespit edilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Donarak ölen düzensiz göçmenlerin tamamının erkek olduğu da bildirilen raporda, yaşlarının tahminen 16-30 arası olabileceği, cenazelerin genelde aynı bölgede bulunduğu belirtildi. Raporda, cenazelerin sınıra 100 metre ile 1000 metre mesafelerde bulunduğu ve tel örgülerin İran tarafında dahi cenazelerin olduğu, karların erimediği alanlarda halen cenazelerin olabileceği, Afrika ülkelerinden gelmiş olabilecekleri değerlendirilen sığınmacı/göçmenlerin oldukça ince kıyafetlerle kış mevsiminde yolculuk yaptıkları bilgileri paylaşıldı.

DAHA FAZLA CESEDİN OLABİLECEĞİ RAPORDA YER ALDI

Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu'nca yayınlanan raporda şu bilgilere yer verdildi:

"Başkale ilçesinin konum itibariyle Van'ın İran'a komşu en uzun sınırı olan ilçesi olması sebebiyle göçmen ve sığınmacıların düzensiz yollardan sıklıkla ülkeye giriş yaptığı başlıca güzergahtır. Sınır köylerinde yapılan görüşmelerde çok sayıda sığınmacı/göçmenin geçiş yapmak için sınırın diğer tarafında beklediği iddia edilmektedir. Sığınmacı/göçmen cenazelerinin tamamının tespit edildiği yer, Eşmepınar, Kaşkol ve Böğrüpek köylerinin İran ülkesi sınırına yakın kırsal bölgeleridir. Yaklaşık bir aylık süreçte 25 cenazenin bulunduğu bölgede henüz karların erimediği yerlerin olduğu ve bu nedenle belirtilen alanlarda ve İran sınırının İran ülkesi tarafında kalan bölümlerinde de donarak hayatını yitirmiş göçmen ve sığınmacı cesetlerinin olabileceği tahmin edilmektedir. Bölgenin sarp coğrafik koşullarından da görüleceği üzere, söz konusu bölge göçmen kaçakçılarının yoğun olarak tercih ettikleri Türkiye'ye giriş noktalarından biridir. Özellikle kış mevsimi koşullarında düzensiz hareket eden sığınmacı ve göçmenler açısından söz konusu bölge açık mezarlık haline gelmiştir. Her yıl aynı bölgede tekrar eden vahim sığınmacı ve göçmen ölümleri maalesef bu yılda trajik biçimde tekrarlanmıştır. Savaş, zulüm ve ekonomik koşullardan dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalan sığınmacı ve göçmenlerin bir kısmı Van ilinde de ıssız ve sarp dağlık bölgelerde donarak hayatlarını kaybederken bir kısmı da Ege Denizi'nde boğularak hayatlarını kaybetmeye devam etmektedir.”

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