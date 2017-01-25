Valizlerinden domuz eti çıktı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde jandarma tarafından durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan Yunanistan vatandaşı 2 kişinin valizlerinde domuz eti, alkol, sigara kağıdı, filtre ve elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan’dan gelerek İpsala Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan yolcu otobüsünü Keşan-İpsala karayolu üzerinde durdurdu. Otobüste yolcu olarak bulunan Yunanistan vatandaşları 40 yaşındaki İ.K. ve 39 yaşındaki E.P.’nin bagajdaki valizlerinde yapılan aramada yasadışı yollarla ülkeye sokulduğu tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan 200 kilo domuz eti, 10 şişe alkol, 8 bin 840 paket sigara kağıdı, 5 bin 970 paket sigara filtresi, 1328 elektronik sigara likidi ile 199 paket yaprak jelatin ele geçirildi. Kaçak et ve malzemelere el konulurken, İ.K. ile E.P. gözaltın alındı.

Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI