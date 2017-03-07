Valiyi gözaltına alacak manga hazırladığı iddia edilen FETÖ sanığı Yarbay: O manga emniyet için kullanılacaktı (2)

YÜZBAŞI KIYAK SAVUNMA YAPTI

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, 15 Temmuz gecesi 2'inci Komando Tugay Komutanlığı'nın bulunduğu General Eşref Bitlis Kışlası'ndaki iştima alanında topladığı askerlere, "Karşınıza kim çıkarsa ateş edin. Mavi bere, bordo bere fark etmez. Ankara'ya da gidebiliriz. Kimseye acımayın" dediği iddia edilen tutuklu sanıklardan Yüzbaşı Nuri Kıyak savunmasını yaptı. Hakkındaki iddiaları reddeden yüzbaşı Kıyak, "Benim böyle bir sözüm olmadı. Bu iddialara katılmıyorum. 15 Temmuz'da aldığım yasal emirleri uyguladım. Gizli emirlerin astlarla paylaşılması yasak olmasına rağmen, onların da görüşlerini aldım. Emirler kanuna uygunsa yapacağımı, kanuna uygun değilse yapmayacağımı söyledim" diye konuştu.

6 AYDIR KOKTOD EĞİTİMİ VERİLİYORDU

Tugayda 6 aydır, 'Koktod' (Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi) eğitimi verildiğini ileri süren yüzbaşı Kıyak, "Tugayda muharip birlik olmadığı halde Koktod düzeni çalıştırılıyordu. Bunun manidar olduğunu düşündüm. Bu FETÖ yapılanması soruşturmasının Genelkurmay Başkanlığı ile birlikte eşgüdümle gitmesi için genişletilmesini düşünüyorum" dedi.

BABASI 'KAFANA SIK' DEMİŞ

15 Temmuz gecesi Whatsapp'tan "Dışarıya çıkmayın" mesajı attığı babasının, "Sen hangi yüzle bana mesaj çekiyorsun. Öldüğün gün, bayramım olduğu gündür. Birazcık onurun, haysiyetin varsa kafana sıkarsın" şeklinde cevap yazdığı bilgisi sorulan yüzbaşı Kıyak, "10 yıldır babamla aram kötü, onunla konuşmuyorum. Eşimle evlenmeme karşı çıkmıştı. 15 Temmuz günü barışma umuduyla böyle bir mesaj attım" dedi.

Yüzbaşı Kıyak'ın savunmasının ardından tutuksuz sanıklar üsteğmenler Vahit Sergici ile Burak Civelek de savunmalarını yaptı. Duruşma, diğer 5 sanığın savunma yapması için yarın devam edecek.

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