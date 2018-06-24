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Valilikten 'Leyla' açıklaması: Seçim için ara verildiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır

AĞRI, () - AĞRI Valiliği'nce Bezirhane köyünde kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmalarının seçim günü de sürdürüldüğü duyuruldu.  Ağrı Valiliği'nden yapılan...

Valilikten 'Leyla' açıklaması: Seçim için ara verildiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır

AĞRI, () - AĞRI Valiliği'nce Bezirhane köyünde kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmalarının seçim günü de sürdürüldüğü duyuruldu. 
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezinde oturan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin bayramın 1'inci günü gittiği Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin yapıldığı bugün de sürdürüldüğü belirtildi. Bazı basın ve yayın organlarında yer alan, Leyla Aydemir'in aranmasına yönelik çalışmalara seçim nedeniyle 1 gün ara verildiği yönündeki haberler üzerine yapılan açıklama şöyle: 
"Emniyet ve asayiş hizmetleri 365 gün 24 saat kesintisiz sunulan kamu hizmeti olup, seçim, bayram, afet, mesai içi-mesai dışı, gündüz-gece veya benzeri herhangi bir nedenle bu hizmetler durdurulamaz, aksatılamaz veya yavaşlatılamaz. Kayıp kızımızın aranmasına seçim için bir gün ara verildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere konu ile ilgili İlimiz ve il dışında gelen tüm görevlilerimiz, kayıp haberinin alındığı gün olan bayramın birinci gününden itibaren kesintisiz olarak kızımızın arama faaliyetine devam etmektedirler. Bu faaliyet kayıp olan kızımız bulununcaya kadar 7 gün 24 saat hiç bir şekilde ara verilmeden sürdürülecektir."

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