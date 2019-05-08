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Valilikten, Cizre Belediyesi'nde alınan güvenlik önlemleri açıklaması

ŞIRNAK Valiliği, dün gece HDP'li Cizre Belediye Başkanlığı önünde alınan güvenlik önlemleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, başkanlık önündeki önlemlerin terör eylemi yapılacağı duyumları üzerine alındığı belirtildi. Valilikten...

Valilikten, Cizre Belediyesi'nde alınan güvenlik önlemleri açıklaması
ŞIRNAK Valiliği, dün gece HDP'li Cizre Belediye Başkanlığı önünde alınan güvenlik önlemleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, başkanlık önündeki önlemlerin terör eylemi yapılacağı duyumları üzerine alındığı belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bazı belediyelere yönelik kaos oluşturmak ve huzur ortamını bozmak amacıyla terör eylemi yapılabileceği duyumları sıklaşmıştır. Terör eylemlerini engellemek maksadıyla alınan tedbirler çerçevesinde kamu hizmetlerinin aksamadan devam etmesi ve vatandaşlarımızın güvenliği için Cizre Belediyesi'nde gerekli önlemler alınmıştır." 
 
 

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