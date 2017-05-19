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Valilik önündeki kavgaya biber gazlı müdahale: 7 gözaltı

ADIYAMAN'da valilik önünde bilinmeyen nedenle kavga eden iki gruba biber gazıyla müdahale eden polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndaki valilik önünde karşılaşan...

Valilik önündeki kavgaya biber gazlı müdahale: 7 gözaltı
ADIYAMAN'da valilik önünde bilinmeyen nedenle kavga eden iki gruba biber gazıyla müdahale eden polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndaki valilik önünde karşılaşan iki grup bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek tekme- tokat kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polislerin uyarılarına rağmen gruptakiler kavga etmeyi sürdürünce, biber gazıyla müdahale edildi. Müdahaleyle sonlandırılan kavgaya karışan 7 kişi, polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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