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Valilik bombacısına yardım edenler adliyeye sevk edildi

ADANA Valiliği otoparkındaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristlere yardım ve yataklık eden 2'si kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 memurun şehit olduğu 33 kişinin de yaralandığı...

Valilik bombacısına yardım edenler adliyeye sevk edildi
ADANA Valiliği otoparkındaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristlere yardım ve yataklık eden 2'si kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 memurun şehit olduğu 33 kişinin de yaralandığı 24 Kasım'daki bombalı saldırının ardından tutuklanan terör örgütü PKK'nın sözde Akdeniz Bölge Sorumlusu 'Halo Dayı' kod adlı Eyüp Çelik'in ifadeleri doğrultusunda çalışmalarına devam etti. Çelik'in ifadelerinden hareketle operasyonlarını genişleten polis, bombacı kadın teröriste yardım ve yataklık ettiği iddiası ile 2'si kadın 9 kişiyi yakaladı. 13 gün boyunca Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 9 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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