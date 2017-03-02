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Vali yardımcısı, ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklandı

İZMİR Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği FETÖ/PDY soruşturması sırasında ByLock kullandığı iddiasıyla hakkında yakalama emri çıkarılan Samsun Vali Yardımcısı 39 yaşındaki Suat Demirci tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir...

Vali yardımcısı, ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklandı
İZMİR Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği FETÖ/PDY soruşturması sırasında ByLock kullandığı iddiasıyla hakkında yakalama emri çıkarılan Samsun Vali Yardımcısı 39 yaşındaki Suat Demirci tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü önceki gün FETÖ/PDY soruşturması başlattı. Yapılan soruşturmada iddiaya göre Aydın'ın Sultanhisar İlçesi kaymakamı Suat Demirci, 9 Ocak 2017'de Samsun Vali Yardımcılığına atandı. Göreve başlayan Suat Demirci'nin ByLock kullandığı tespit edilerek hakkında yakalama emri çıkarıldı. Bunun üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gün Vali Yardımcısı Suat Demirci'yi gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen Vali Yardımcısı Suat Demirci tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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