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'Vali' yalanıyla milyonluk vurgun

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA merkezli 44 ilde telefonla aradıkları işadamlarına kendilerini 'vali' ve 'vali yardımcısı' gibi tanıtarak yardım bahanesiyle 1 milyon liralık vurgun yapan çetenin 6 üyesi yakalandı. Bir istihbarı...

'Vali' yalanıyla milyonluk vurgun

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA merkezli 44 ilde telefonla aradıkları işadamlarına kendilerini 'vali' ve 'vali yardımcısı' gibi tanıtarak yardım bahanesiyle 1 milyon liralık vurgun yapan çetenin 6 üyesi yakalandı.
Bir istihbarı değerlendiren Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ankara, Bursa, Aydın, Trabzon, Konya, Denizli, Van, Malatya'nın aralarında olduğu 44 ilde, kentteki işadamlarını dolandıran suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı. Yurt genelinde vali ve vali yardımcılarının isimlerini kullanan örgüt, bu şekilde firma yetkililerini engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alınması bahanesiyle kandırarak, açtıkları banka hesaplarına yüklü miktarda para yatırılmasını sağladı.
Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan işadamlarının başvurmasıyla polis, Çorum merkezli çalışan suç örgütünü takibe aldı. Uzun süreli teknik ve fiziki takip neticesinde çete üyelerinden M.A.M. (54), C.A. (52), T.Y. (42) ve U.D. (61) İstanbul'da, A.Ü. (34) ve kadın K.Y. (27) Ankara'da gözaltına alındı. Şüpheliler daha sonra Antalya'ya getirildi. Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 1'i kadın 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin, seçtikleri işadamına önce o ilin vali özel kaleminin adını kullanarak, telefonda "Sayın valimiz sizinle görüşecek" deyip, görüştükleri, banka hesap numarası verdikleri belirlendi. Çetenin 2 yıldır bu yöntemle 44 ilde 1 milyon liralık vurgun yaptığı belirtildi.

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