Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
Vali Sezer, şehit ailesini ziyaret etti
KIRIKKALE Valisi Yunus Sezer, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan Piyade Üsteğmen...
GÜVENLİK 15.10.2019, 20:04
KIRIKKALE Valisi Yunus Sezer, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık’ın ailesini ziyaret etti.
Kırıkkale Valisi Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte Barış Pınarı Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Kırıkkaleli Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık’ın ailesini ziyaret etti. Sezer, şehidin babası Hamza Bozbıyık’a başsağlığı diledi. Bozbıyık ailesinin 2 çocuğundan en büyüğü olan şehit Çelebi Bozbıyık’ın bekar olduğu öğrenildi. Şehidin naaşı, yarın Nur Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği’ne defnedilecek.
Kırıkkale Valisi Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte Barış Pınarı Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Kırıkkaleli Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık’ın ailesini ziyaret etti. Sezer, şehidin babası Hamza Bozbıyık’a başsağlığı diledi. Bozbıyık ailesinin 2 çocuğundan en büyüğü olan şehit Çelebi Bozbıyık’ın bekar olduğu öğrenildi. Şehidin naaşı, yarın Nur Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği’ne defnedilecek.
19°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 15 Ekim 2019
|İmsak
|05:45
|Güneş
|07:09
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:59
|Akşam
|18:31
|Yatsı
|19:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2