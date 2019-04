Vali Memiş: Düzensiz göç Türkiye'de kolay imajını kaldırmak lazım

ERZURUM Valisi Okay Memiş, düzensiz insan göçünün Türkiye'de kolaymış gibi bir imaj oluştuğunu bunu ortadan kaldırmaları gerektiğini söyledi. Vali Memiş, organizatörlere verilen cezaların artırılması konusunun da ele alınabileceğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı, Erzurum Valiliği ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Düzensiz Göçle Mücadele Bölge Koordinasyon Toplantısı' Erzurum'da yapıldı. Erzurum'un yanısıra Erzincan, Ağrı, Artvin, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Muş, Rize, Trabzon ve Tunceli vali, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarının katıldığı toplantıda düzensiz göç sorunu masaya yatırıldı. Toplantının açılışında konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, düzensiz göçün son yıllarda Türkiye'yi hem maddi hem de manevi olarak etkilediğini belirtti. İçişleri Bakanlığı'nın göçle mücadeleyi önemsediğini ifade eden Vali Memiş, "İçişleri Bakanlığımızın bu konuyu 14 ayrı bölgede organize ederek daha etkili tedbirler alma yönünde bir kararlılığı var. Bugün burada 14 ilimizin valileri, emniyet müdürleri, alay komutanları ile birlikte enine boyuna bu konuları tartışacağız ve çözüm önerilerini hep birlikte bulmaya gayret edeceğiz. İşin birçok boyutu var. Bir defa uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan boyutu var. Çünkü bu konular uluslararası sözleşmeler ile karar altına alınmış. Bir diğer boyutu sosyal boyutu, ekonomik boyutu, en önemli boyutlarından birisi de hukuki boyutu. Bunların hepsi gerçekten önemli, neticede muhatabımız olan kesim insanlar. Tabi ki burada hukuk kurallarını motamot uyguladığımızda sınırdan geçişlerde bütün devletlerin vurma yetkisi var ama bu çok da uygulanabilir bir yetki değil. Hem PKK terör örgütü mensuplarının, hem de DEAŞ terör örgütü mensuplarının bu göç dalgasını fırsat bilerek ülkemize sızma girişimlerinin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla alınacak tedbirler bu anlamda da önemli" diye konuştu

'ELEŞTRİYE DE MARUZ KALIYORUZ'

Göçle mücadale sırasında eleştiriye de maruz kaldıklarını anlatan Vali Memiş, şunları söyledi: "Bu göçmenler onlarca vilayeti geçiyor. Türkiye'nin en batısına kadar İzmir'den, Trakya'dan Avrupa'nın diğer ülkelerine geçmek istiyorlar. Buraya kadar bu insanlar nasıl geldi? Acaba doğudaki sınır vilayetlerden başlamak üzere güzergahdaki illerde görev yapan arkadaşlar yeterince görevlerini yapmıyor mu gibi bir takım sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Biz biliyoruz ki kolluk güçlerimiz, jandarma ve polisimiz bu konuda duyarlı. Sürekli hem polis kontrol noktalarında, hem de jandarma kontrol noktalarında detaylı bir şekilde bu konuları inceliyorlar ve gerekli tedbirleri alıyorlar. Bu salonda olan bütün arkadaşlarımız görevlerini layıkıyla yapmaktadırlar. Eş zamanlı olarak hem terörle mücadele ediliyor, hem de bu yeni bir yük yeni bir görev gibi göçmenlerle de mücadele ediyoruz. Kolay değil her gün yüzlerce göçmeni jandarmamız polisimiz yakalıyor ve geri gönderme merkezine intikal ettiriyorlar. Oradaki halleri de perişanlık. Bu iş Türkiye'de çok kolaymış gibi görülen imajı ortadan kaldırmak bizim görevimiz. Ayrıca hukuki açından da bu organizatörler hakkında verilen cezalar da yeterli değilse bunlarında artırılması yönündeki konuları da bugün burada konuşacağız."

'KAPASİTENİN ÇOK ÜSTÜNDE GÖÇMEN VAR'

Erzurum'da geri gönderme merkeziyle ilgili de bilgi veren Vali Memiş, "Geri gönderme merkezinin toplam kapasitesi bin 500 kişi. Bu merkeze gelen insanların buradan çıkması mümkün değil ve bir şekilde mutlaka sınır dışı ediliyorlar, uluslararası sözleşmeye uygun bir şekilde. Bizdeki ve diğer illerdeki geri gönderme merkezlerinde bu kişilerin tamamını barındırmak mümkün değil. Şu anda bile kapasitenin çok üstünde göçmen mevcut. Mümkün olduğunca ağırlamaya çalışıyoruz" dedi. Vali Memiş, vali, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarının konuyla ilgili sunumlarından sonra koordinatör valiler olarak alınan kararları Ankara'da bakanlık nezdinde ortaya koyacakların da kaydetti. Vali Memiş'in açıklamalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

FOTOĞRAFLI