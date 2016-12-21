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Vali koruması polise cinsel istismardan 3 yıl 9 ay hapis

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU Valisi Aydın Baruş'un koruması olarak görev yaparken dini nikahla birlikte yaşadığı eşinin kızı 17 yaşındaki S.G.'ye sarkıntılık düzeyinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan...

Vali koruması polise cinsel istismardan 3 yıl 9 ay hapis

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU Valisi Aydın Baruş'un koruması olarak görev yaparken dini nikahla birlikte yaşadığı eşinin kızı 17 yaşındaki S.G.'ye sarkıntılık düzeyinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan polis memuru M.A.Y., 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şubat 2015'te Bolu Valiliği görevine atanan Aydın Baruş'un yanında bir süre sonra koruma olarak göreve başlayan polis memuru M.A.Y., iddiaya göre 2 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı A.T.'nin kızı S.G.'ye, gece odasına girip uyurken cinsel istismarda bulundu. Lise öğrencisi S.G., üzülmemesi için annesine olanları anlatmadı. S.G., bir süre sonra ise durumu okuldaki rehber öretmenine anlattı. Öğretmeni ve okul yönetiminin yönlendirmesiyle daha sonra annesine de olayı anlatan S.G., Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. S.G., M.A.Y.'nin odasına gelip yanına uzanarak vücuduna dokunduğunu, bunu hissettiğinde hemen kalkıp odayı terk ettiğini ileri sürdü. S.G., M.A.Y.'nin kendisine attığı, "Yaptığım bir eşeklikti. Bir daha sana el sürmeyeceğim. Annene bu durumu söyleme" mesajını da delil olarak sundu.
Olayın ortaya çıkması üzerine 6-7 ay yaptığı 'Vali koruması' görevinden alınıp Seben İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ataması yapılan polis M.A.Y. hakkında, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 'Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan polis M.A.Y., karar duruşmasına katılmadı. Mahkeme heyeti, suçu işlediği kanaatine vardığı sanığa iyi hal indirimi uygulayarak 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Polis M.A.Y. hakkındaki idari soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

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