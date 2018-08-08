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Vali Güzeloğlu, Lice'de üs bölgelerinde inceleme yaptı 

DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Lice ilçesinde bulunan jandarma karakolu ve üs bölgelerinde inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı. Lice'de üs bölgelerini ve jandarma karakolunu ziyaret eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu'na,...

Vali Güzeloğlu, Lice'de üs bölgelerinde inceleme yaptı 

DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Lice ilçesinde bulunan jandarma karakolu ve üs bölgelerinde inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.
Lice'de üs bölgelerini ve jandarma karakolunu ziyaret eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu'na, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Vali Yardımcısı Tolga Toğan, Lice Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Kılınç eşlik etti. İlk olarak Vali Aydın Aslan (Tapantepe) Üs Bölgesi'ni ziyaret eden Vali Güzeloğlu, karakol komutanı ve askerler tarafından karşılandı. Bölge hakkında komutanlardan brifing alan Vali Güzeloğlu, daha sonra Ufacık Üs Bölgesi'ni ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Güzeloğlu buradaki askerlerle bir süre sohbet etti.
İnşaatı devam eden Abalı Jandarma Karakolu'nu da ziyaret eden Vali Güzeloğlu'nu, karakol komutanı ve askerler karşıladı. Askerlerle bir süre sohbet eden Vali Güzeloğlu, karakolda görevli komutanlardan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Güzeloğlu, son olarak Çelik ve Yavuz üs bölgelerini havadan inceledi, yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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