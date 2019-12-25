Vali Erin: Telabyad ve Resulayn'ın nüfusu 180 binin üzerinde

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Telabyad ilçesindeki nüfusun 25-30 binden 100 binin, Resulayn'da nüfusun ise 80 binin üzerine çıktığını söyledi.Şanlıurfa'nın karşısında yer alan Suriye'nin Telabyad kasabasını ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı sonrasında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Tel Abyad ilçesindeki nüfusun 25-30 binden 100 binin, Resulayn'daki nüfusun ise 80 binin üzerine çıktığını söyledi. Barış Pınarı Harekatı sayesinde Telabyad ile Resulayn'da huzur ve güvenin sağlandığını vurgulayan Vali Erin, şöyle devam etti:"Türkiye Cumhuriyeti’nin elinin değdiği yere güven geliyor, huzur geliyor. Buradaki topraklarından olmuş insanlarımız, hem Suriye’nin derinliklerinden hem de diğer yerlerden hızlı şekilde dönmeye başladılar. Resulayn harekat öncesinde neredeyse insansız bir şehir haline gelmişti. Harekat sonrasında ilçeye dönen insan sayısı 50 binin üzerinde, şu anda Resulayn’da da nüfus 80 binin üzerinde” diye konuştu. Vali Erin, SUDKOM ve tüm kamu kurum kuruluşlarıyla harekat bölgesindeki sivil halkı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.