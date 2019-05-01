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Vali Atik, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede

SİİRT'in Baykan ilçesinde dün PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon bölgesine giden Vali Ali Fuat Atik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüşerek, operasyonla ilgili bilgi verdi. Vali Ali Fuat Atik, Baykan ilçesinde...

Vali Atik, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede
SİİRT'in Baykan ilçesinde dün PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon bölgesine giden Vali Ali Fuat Atik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüşerek, operasyonla ilgili bilgi verdi.
Vali Ali Fuat Atik, Baykan ilçesinde güvenlik güçlerince dün 5 PKK'lı teröristin etkisi hale getirildiği operasyon bölgesinde incelemelerde bulundu. Operasyona katılan güvenlik güçleriyle bir araya gelen Vali Atik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla canlı yayınla yaklaşık yarım saat süren telefon görüşmesinde, operasyon ile ilgili bilgi verdi. Bakan Soylu ile yaptığı görüşmede Vali Atik “Güvenlik güçlerimizi terör örgütü PKK’ya karşı operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu bölgede 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bizlerde bugün güvenlik güçlerimiz ile beraber operasyonların olduğu bölgede inceleme yaptık ve bilgi aldık” dedi.
Bakan Soylu ile yaptığı görüşmenin ardından Vali Atik, operasyondaki güvenlik güçlerini tebrik ederek, terörle etkin ve kararlı mücadelenin kararlılıkla ve azimle devam edildiğini belitti.
Operasyon bölgesinde Vali Ali Fuat Atik’e, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay eşlik etti.

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