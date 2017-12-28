Vakıflara ait yerleri sahte belgelerle kiralayanlara yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Vakıflar Müdürlüğü’ne ait taşınmazların sahte belgelerle kiralanması konusuyla ilgili sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
9 Şüpheli hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Özel belgede sahtecilik’ ve ‘Görevi kötüye kullanma’ suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.