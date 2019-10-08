VakıfBank Spor Kulübü personeli kaza yaptı: 3 yaralı (2) - Yeniden
Hasan BOZBEY/BURSA, () - BURSA'nın Gemlik ilçesinde, VakıfBank Spor Kulübü personelinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada teknik ekip görevlileri Sabri Erdoğan ve Georgi Vasilev Bivolarski ile voleybol...
Hasan BOZBEY/BURSA, () - BURSA'nın Gemlik ilçesinde, VakıfBank Spor Kulübü personelinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada teknik ekip görevlileri Sabri Erdoğan ve Georgi Vasilev Bivolarski ile voleybol okulu koordinatörü Üzeyir Özdurak yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Gemlik ilçesi İstanbul- İzmir yolunda meydana geldi. Spor Toto Şampiyonlar Kupası için İstanbul'dan İzmir'e giden VakıfBank Spor Kulübü personelinin içinde olduğu 34 LM 1388 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, otomobili kullanan ve kulübün teknik ekibinde görev yapan Sabri Erdoğan ile aynı ekipten Georgi Vasilev Bivolarski ve voleybol okulu koordinatörü Üzeyir Özdurak yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Öte yandan VakıfBank Spor Kulübü'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, yaralı personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerine devam edildiği belirtilerek, "Teknik ekibimize ve ailemize geçmiş olsun diyoruz" denildi.
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