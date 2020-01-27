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Vahşi cinayette 2 sanığa müebbet, sevgiliye tahliye istemi

GÜVENLİK 27.01.2020, 12:44
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Vahşi cinayette 2 sanığa müebbet, sevgiliye tahliye istemi
ANTALYA'da kaybolduktan 8 gün sonra, ormanlık alanda başına poşet geçirilip, el ve ayakları bağlanmış ve cinsel organı kesik halde çıplak cesedi bulunan Halit Yılmaz'ı (50) öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 sanık için savcı müebbet hapis cezası isterken, ilişki yaşadığı ortaya çıkan kadının ise tahliyesini talep etti.
Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 3 çocuk babası Halit Yılmaz, geçen yıl 24 Mayıs günü iftardan sonra babası vefat eden bir arkadaşına taziyeye gitti. Yılmaz'ın gece eve gelmemesi ve telefonuna ulaşılamaması üzerine yakınları, Kepez Polis Merkezi'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Yakınlarının ifadesini alan polis, Yılmaz'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Halit Yılmaz'ın otomobili, jandarma ekiplerince Antalya- Korkuteli Yolu Cehennem Deresi mevkisinde yol kenarında bulundu. Ekipler, aracın bulunduğu bölgeye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Naldöken mevkisinde de Yılmaz'ın cüzdanına ulaştı. Akşam saatlerinde ise ormanlık alanda Halit Yılmaz'ın üzeri çalıyla kapatılmış, başına poşet geçirilmiş, el ve ayakları bağlı çıplak haldeki cesedi bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Halit Yılmaz'ın cep telefonu kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede Yılmaz'ın en son Zülfiye Yavuz (34) ile görüştüğü tespit edildi. Polis, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki evine baskın yaparak, Zülfiye Yavuz ve eşi Muhammet Yavuz'u (37) gözaltına aldı. Zülfiye Yavuz, eşi Muhammet Yavuz ve arkadaşı Şükrullah Taş ile (35) Halit Yılmaz'ı evde öldürdüklerini itiraf etti. 3 şüpheli, tutuklandı.
Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilen yargılamada, duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Halit Yılmaz'ın Korkuteli ilçesi Naldöken mevkisinde, el ve ayakları bağlı, yüzüne 3 adet siyah poşet geçirilmiş, cinsel organı kesilmiş şekilde bulunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Maktulün sanık Zülfiye Yavuz ile daha önce ilişki yaşadığı ve sevgili oldukları, bu ilişkilerinin ortaya çıkması üzerine maktulün ailesi ile sorun yaşadığı, aynı mahallede oturan sanık Zülfiye Yavuz'un Kuzeyyaka Mahallesi'ne taşınmak zorunda kaldığı ve bir müddet sonra da sanık Muhammet Yavuz ile evlendiği ancak maktul ile ilişkisini sürdürdüğü, sanık Muhammet Yavuz'un da bir suçtan dolayı cezaevine girmesinden dolayı maktul ile görüşmeye devam ettikleri anlaşılmıştır. Cezaevinden çıkan sanık Muhammet Yavuz'un durumu öğrenmesi üzerine maktul ile aralarında husumet oluştuğu, olay günü de eve gelen maktul ile sanık Muhammet'in tartışma yaşaması üzerine sanık Zülfiye'nin çocuğunu alarak evden uzaklaştığı, Muhammet ile arkadaşı Şükrullah'ın maktulün kafasına sert cisim vurarak öldürdükleri ve cinsel organını kestikleri tespit edilmiştir."
Sanıklar hakkında 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' ve 'kişinin ölmesinden yararlanarak' hırsızlık suçlarından dava açıldığını bildiren savcı, sanıklar ile maktul arasındaki husumetin varlığının dikkate alınarak,  Muhammet Yavuz ve arkadaşı Şükrullah Taş'a müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Sanıklardan Zülfiye Taş'ın ise öldürme eylemine iştirak ettiğine dair kesin, yeterli ve inandırıcı delil bulunamadığı için tahliye edilmesini istedi.
Mahkeme, 3 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, son savunmalar için duruşmayı erteledi.

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