Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos dağından acı haber: 1...
DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (2)
Genelkurmay Karargah davası başladı
İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 ayda 642 terörist...
'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda şehit annesi baygınlık geçirdi
Şehit annesi mahkemede baygınlık geçirdi

Vagonun üzerinde fotoğraf çektirirken akıma kapılan liseli Ebru kurtarılamadı

ESKİŞEHİR'de fotoğraf çektirmek için çıktığı yük treni vagonunun üzerinde 30 bin voltluk elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 16 yaşındaki Ebru Demir kurtarılamadı. Olay dün Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Enveriye Tren İstasyonu'nda...

Vagonun üzerinde fotoğraf çektirirken akıma kapılan liseli Ebru kurtarılamadı
ESKİŞEHİR'de fotoğraf çektirmek için çıktığı yük treni vagonunun üzerinde 30 bin voltluk elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 16 yaşındaki Ebru Demir kurtarılamadı.
Olay dün Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Enveriye Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Makinistliğini İsmail Alkaya'nın yaptığı 23 bin 2 sefer sayılı yük treni istasyon yakınında beklerken, fotoğraf çektirmek isteyen Eskişehir Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ebru Demir, vagonlardan birinin üzerine çıktı. Demir, bir anda 30 bin voltluk yüksek gerilim hattına kapıldı. Arkadaşı Ekrem Lale de, giysileri alev alan arkadaşı Ebru Demir'i kurtarmaya çalışırken hafif şekilde yaralandı. Olay sırasında hareket eden tren çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine yaklaşık 150 metre kadar gittikten sonra Enveriye Tren İstasyonu'nda durdu. Ebru Demir ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Demir ambulansla Ankara Numune Hastanesi'ne sevk edilirken, Polatlı İlçesi yakınlarında yoldayken hayatını kaybetti.
Ebru Demir'in cenazesinin yapılacak otopsinin ardından Eskişehir'e getirilerek toprağa verileceği belirtildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili soruşturmanı sürdüğünü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246