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Vagonların üstünde elektrik akımına kapılan 2 arkadaş yaralandı
OSMANİYE'de tren vagonlarının üzerine çıkan 2 kişi, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Olay, dün saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki tren istasyonunda meydana geldi. Ahmet Barak (23) ve arkadaşı Celal Satan (21), istasyonda bekleyen...
GÜVENLİK 01.09.2019, 11:40
OSMANİYE'de tren vagonlarının üzerine çıkan 2 kişi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki tren istasyonunda meydana geldi. Ahmet Barak (23) ve arkadaşı Celal Satan (21), istasyonda bekleyen 63689 sefer sayılı yük treninin vagonlarının üstüne çıktı. 28 bin volt elektrik bulunan yüksek gerilim hattına yaklaşarak akıma kapılan iki arkadaş, yaralandı. Hatlardaki enerji kesilirken, iki arkadaş ambulansla hastanelere götürüldü. Durumu ağır olan Ahmet Barak, kaldırıldığı özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından Adana'ya, oradan da ambulans helikopterle istanbul'a görülerek tedaviye alındı. Diğer yaralı Celal Satan'ın ise kol ve yüz kısmında yanık oluştuğu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Yeni Mahalle'deki tren istasyonunda meydana geldi. Ahmet Barak (23) ve arkadaşı Celal Satan (21), istasyonda bekleyen 63689 sefer sayılı yük treninin vagonlarının üstüne çıktı. 28 bin volt elektrik bulunan yüksek gerilim hattına yaklaşarak akıma kapılan iki arkadaş, yaralandı. Hatlardaki enerji kesilirken, iki arkadaş ambulansla hastanelere götürüldü. Durumu ağır olan Ahmet Barak, kaldırıldığı özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından Adana'ya, oradan da ambulans helikopterle istanbul'a görülerek tedaviye alındı. Diğer yaralı Celal Satan'ın ise kol ve yüz kısmında yanık oluştuğu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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