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Vagonlardan 700 bin liralık parça çalanlar, adli kontrolle serbest

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, park alanındaki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait trenin vagonlarından, 700 bin lira değerinde mekanik parçalar çalan O.Ö. ile B.S., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı...

Vagonlardan 700 bin liralık parça çalanlar, adli kontrolle serbest

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, park alanındaki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait trenin vagonlarından, 700 bin lira değerinde mekanik parçalar çalan O.Ö. ile B.S., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karagözler Mahallesi'ndeki park alanında bulunan, TCDD'ye ait trenin 19 vagonundan 700 bin liralık mekanik parçalar çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik ve MOBESE kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin O.Ö. ve B.S. olduğunu belirledi. Evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan 2 kişi, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan O.Ö. ile B.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hurdacıya satıldığı belirlenen çalıntı parçalar ise TCDD'ye teslim edildi. 

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