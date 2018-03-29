'Vadi' otomobile gizlenen 2 kilo esrarı yakalattı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE'de, jandarma tarafından durdurulan otomobilde, dedektör köpeği 'Vadi' de kullanılarak, yapılan aramada 2 kilo 46 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü N.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapıkule mevkisinde, denetim yaptı. Ekipler, kontrol sırasında, durumundan şüphelendikleri otomobil sürücüsü N.G.'yi durdurdu. Yabancı plakalı otomobilde, dedektör köpeği 'Vadi' de kullanılarak, arama yapıldı. 'Vadi'nin tepki vermesi üzerine araç, X-Ray taramasından geçirildi. Taramada, sol arka kapı boşluğuna gizlenen, 4 paket içinde 2 kilo 46 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, sürücü N.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan N.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.



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