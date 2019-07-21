Uzungöl'de Iraklı gruba saldırıda 'provokasyon' şüphesi

TRABZON'daki Uzungöl'de, üzerinde 'Kürdistan' yazılı atkılarla fotoğraf çektiren Irak uyruklu 9 kişinin saldırıya uğramasıyla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor. Olayları başlattığı öne sürülen ve kimliği belirlenen mavi tişörtlü kişinin bölgeye tur otobüsüyle geldiği, yerel halktan olmadığı tespit edildi. Şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.Olay, perşembe günü Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de meydana geldi. Kuzey Irak'tan gezi için gelen 50 kişilik gruptaki 9 kişi üzerinde 'Kürdistan' yazılı atkılarla fotoğraf çektirdi. Grubu gören mavi tişörtlü orta yaşlı bir kişi "Burası Türkiye. Burada Kürdistan bayrağı açamazsınız. Biz her gün şehit veriyoruz" diyerek bağırmaya başladı, atkıyı elinden aldığı Iraklı kişinin üzerine yürüdü. Bu sırada toplanan kalabalık Iraklı gruba saldırdı, arbede yaşandı. Jandarmanın havaya ateş açarak müdahale ettiği olaylarda, Iraklı grup karakola götürüldü. İfadeleri alınan grup, güvenlik önlemleri altında geldikleri otobüsle kentten çıkarıldı.DIŞARIDAN GELMİŞOlayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Çok yönlü sürdürülen soruşturmada olayın provokasyon boyutu olup olmadığı araştırılıyor. Olayları başlattığı öne sürülen mavi tişörtlü kişinin yerel halktan olmadığı, tur otobüsü ile dışarıdan geldiği tespit edilirken, kişinin kimliğinin belirlendiği ve arandığı bildirildi. İsmi açıklanmayan kişinin bağlantılarının araştırıldığı, telefon kayıtlarının incelemeye alındığı olayda saldırıya karışan diğer kişilerin de tespit edilmesi için çalışma yürütüldüğü belirtildi. Kimlikleri tespit edilenlerin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

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