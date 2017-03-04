Uzman doktor, meslekteşlarının evinden intihar etti

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil uzman doktoru olarak görev yapan 27 yaşındaki Veysel Avcı, misafir olarak gittiği meslektaşlarının evinde aşırı dozda ilaç alarak intihar etti.

Olay, Karaköprü'de bulunan Basın Sitesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil uzman doktoru olarak görev yapan Veysel Avcı, dün gece doktor arkadaşlarının kaldığı eve misafir oldu. Burada bir süre arkadaşlarıyla sohbet eden Avcı, daha sonra uyumak için kendisine ayrılan odaya geçti. Bugün, hafta sonu olması nedeniyle Veysel Avcı’nın geç saatlere kadar uyuduğunu düşünen arkadaşları, akşam yemeği için seslenip cevap alamayınca odaya girdi. Arkadaşları, Veysel Avcı’yı hareketsiz şekilde buldu. Doktorlar yaptığı kontrollerde, yanında çok sayıda hap ile enjeksiyon kutusu buldukları Avcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede doktor Veysel Avcı’nın aşırı dozda ilaç alarak intihar ettiği saptandı. Avcı'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

FOTOĞRAFLI