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Uzman Çavuş ve eşinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde evlerinde başlarından vurulmuş olarak bulunan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Delibaşı (25) ile eşi Münevver Delibaşı'nın (29) cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Güvenlik güçleri,...

Uzman Çavuş ve eşinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi
KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde evlerinde başlarından vurulmuş olarak bulunan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Delibaşı (25) ile eşi Münevver Delibaşı'nın (29) cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Güvenlik güçleri, aralarında çıkan tartışma sonrası uzman çavuşun eşini öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.
Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Yasin Delibaşı ile eşi Münevver Delibaşı'nın evlerinde başlarından vurulmuş halde ölü olarak bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede evin kapısının arkadan kilitli ve pencerelerin de kapalı olduğunu belirledi. Çiftin akşam saatlerinde sık sık tartıştığı ve bu tartışma seslerinin komşular tarafından da duyulduğu ortaya çıktı. Tartışma sırasında Yasin Delibaşı'nın eşinin ellerini ve ayaklarını arkadan bağladıktan sonra kapı girişinde başına ateş ederek öldürdüğü, ardından da salonda intihar ettiği değerlendiriliyor. Öte yandan Malatya Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan çiftin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Yasin Delibaşı'nın cenazesi Yozgat, Münevver Delibaşı'nın cenazesi ise Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.

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