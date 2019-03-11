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Uzman çavuş tabancasıyla intihar etti

GAZİANTEP'te görev yapan evli ve 3 çocuk babası Uzman Çavuş Hayrettin S. (40), evinde başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi. Olay, öğle saatlerinde, Oğuzeli ilçesinde meydana geldi. Ailesinin yakınlarını ziyarete...

Uzman çavuş tabancasıyla intihar etti
GAZİANTEP'te görev yapan evli ve 3 çocuk babası Uzman Çavuş Hayrettin S. (40), evinde başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Olay, öğle saatlerinde, Oğuzeli ilçesinde meydana geldi. Ailesinin yakınlarını ziyarete gitmesiyle evde yalnız kalan Uzman Çavuş Hayrettin S., tabancasını başına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, Hayrettin S.'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Eve koşan eşi, Hayrettin S.'nin öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. 3 çocuk babası Hayrettin S.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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