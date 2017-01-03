Uzman Çavuş eşini öldüren kadına ömür boyu hapis istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA’da geçen mayıs ayında, tartıştığı eşi Uzman Çavuş 33 yaşındaki Mehmet Tosun'u tabancayla kalbine ateş ederek öldüren 23 yaşındaki Gamze Tosun hakkında, ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 3’üncü Ağır ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Gamze Tosun ifadesinde, "Beni vurmasından korktum. Silahı elinden almak isterken patladı ve kurşun ona isabet etti. Ben eşimi öldürmek istedim" dedi.

Merkez Yıldırım İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Gümüş Sokak’ta bulunan Jandarma Lojmanları'ndaki olay, geçen yıl mayıs ayında meydana geldi. İşten eve gelen 4 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Tosun, yemek yedikten sonra mutfakta bulunan bulaşıkların uzun süredir yıkanmadığı gerçekçisiyle eşi Gamze Tosun ile tartıştı. Tarafların birbirlerine küfür ettiği tartışma, gürültüyü duyan komşularının eve gelmesi sonucu sonlandı. Komşularının ayrılmasından bir süre sonra tartışmanın yeniden başlaması üzerine yatak odasından eşini tabancasını alan Gamze Tosun, Mehmet Tosun’a bir el ateş etti. Mehmet Tosun’un kalbine isabet eden kurşun, sırtından çıktı. Kanlar içinde yere yığılan Tosun, kaldırıldığı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 6 ay önce ikiz bebek dünyaya getiren 4 çocuk annesi Gamze Tosun gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki ifadesinde Tosun, temizlik hastası olan eşinin bu konuda kendisi ile sürekli tartıştığını olay günü ikiz çocuklarından birinin hasta olduğunu belirtip, "İş çıkışı eve gelen Mehmet, 6 aylık olan ikiz çocuklarımdan birinin hasta olmasından beni sorumlu tuttu. Çocuk benim pis olmam yüzünden hastalanmış. Hakaret edip bağırdı. Sonra yatak odasına gidip tabancayı aldı. Beni vurmasından korktum. Silahı elinden almak istedim. Fakat nasıl oldu bilmiyorum patladı ve kurşun ona isabet etti. Ben eşimi öldürmek istedim" dedi.

Gamze Tosun hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Gamze Tosun, soruşturma sırasında geçen Temmuz ayında adliyeye gelip bir kez daha ifade verdi. Gamze Tosun, kendisi ile 6 aydır silah zoru ile ters ilişkiye giren eşinin vücudunda sigara da söndürdüğünü öne sürerek, "Olay günü yine bu yüzden tartıştık. Elindeki tabancayı almak isterken silah ateş aldı. Ben onu öldürmek istemedim" dedi.

Soruşturma ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporunda ise şüphelide ters ilişkiye dair somut bir tespit olmadığı yer aldı. Ayrıca doktor raporunda da Tosun’un sol kolunda 2, sırtında ise 7 adet eski olduğu düşünülen yuvarlak şekilli izlerin bulunduğu ifade edildi.

Uzman Çavuş eşini öldürmekle suçlanan Gamze Tosun'un yargılanması Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde başlanacak.

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