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Uzman çavuş, cuma namazı sırasında kalp krizinden öldü

TOKAT'ın Turhal ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Esat Kalkan (47), cuma namazı sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli evli ve 2 çocuk babası Uzman Çavuş Esat Kalkan, ilçe...

Uzman çavuş, cuma namazı sırasında kalp krizinden öldü
TOKAT'ın Turhal ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Esat Kalkan (47), cuma namazı sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli evli ve 2 çocuk babası Uzman Çavuş Esat Kalkan, ilçe merkezindeki Yenişehir Camisi'ne cuma namazına gitti. Kalkan, namaz kılarken aniden fenalaşarak yere yığıldı. Namazı yarıda kesen cemaat, bir taraftan Esat Kalkan'a müdahale ederken, diğer yandan da sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Kalkan kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Esat Kalkan'ın cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze işlemlerinin ardından Uzman Çavuş Esat Kalkan'ın cenazesinin memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine gönderileceği öğrenildi.

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