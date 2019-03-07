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Uzman çavuş, arkadaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı

IĞDIR'ın Aralık ilçesi İran sınırındaki Gökay bölüğünde görevli uzman çavuş S.Ö., arkadaşının tabancasından kazara çıkan kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılırken kalbi duran ve sağlık görevlilerinin kalp masajıyla hayata...

Uzman çavuş, arkadaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı
IĞDIR'ın Aralık ilçesi İran sınırındaki Gökay bölüğünde görevli uzman çavuş S.Ö., arkadaşının tabancasından kazara çıkan kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılırken kalbi duran ve sağlık görevlilerinin kalp masajıyla hayata döndürülen S.Ö., ameliyata alındı. 
Olay, sabah saatlerinde, Aralık ilçesi İran sınırındaki Gökay bölüğünde meydana geldi. Bölükte görevli, ismi öğrenilemeyen uzman çavuşun belinden çıkardığı tabanca, masaya bırakmak istediği sırada, kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun uzman çavuş S.Ö.'ye isabet etti. Karın boşluğundan vurularak, ağır yaralanan S.Ö. için bulundukları yere sağlık ekibi geldi. Ambulansa alınan S.Ö.'nün, hastaneye götürülürken, kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü S.Ö., Iğdır Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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