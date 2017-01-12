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Uzman çavuş, 180 kilo esrarla yakalandı

AKSARAY’da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajında 150 kilog kubar ile 30 kilo toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün Hakkari Dağ Komando Taburu’nda görevli...

Uzman çavuş, 180 kilo esrarla yakalandı
AKSARAY’da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajında 150 kilog kubar ile 30 kilo toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün Hakkari Dağ Komando Taburu’nda görevli Komando Uzman Çavuş 27 yaşındaki D.Ö. olduğu ortaya çıktı. 
Aksaray–Adana karayolunda bu sabah rutin kontrol yapan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Adana’dan Aksaray yönüne giden otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat soran polis ekiplerine, uzman çavuş olduğunu belirten sürücünün arabasının arkasındaki büyük poşetlerden şüphelenen ekipler, aracı arama noktasına çekti. Otomobilde yapılan aramada arka koltuk ve bagajda siyah poşetlerde gizlenmiş 150 kilo kubar ile 30 kilo toz esrar buldu.
Gözaltına alınan sürücünün Hakkari Dağ Komando Taburu’nda görevli Komando Uzman Çavuş  D.Ö. olduğu ortaya çıktı. D.O.'nun üzerinde 2 kuru sıkı tabanca, 1 beylik tabanca, 3 şarjör, 1 sahte kimlik, 2 cep telefonu ve çok sayıda sim kart ele geçirildi. Taburundan izinli olarak ayrıldığı belirtilen Muşlu, Uzman Çavuş D.Ö.'nün, Diyarbakır’ın Lice ilçesinden aldığı esrarları İstanbul’a götürmek üzere yola çıktığı belirtildi. Gözaltına alınan uzman çavuş, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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