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Uzlaşmada İzmir Adliyesi şehitlerine bağışta bulunup, 2 yıl hapisten kurtuldu

KONYA, () - KONYA'da telefonda 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak olan şüpheli Ö.D., uzlaşma sonucu İzmir Adliyesi'ndeki terör saldırısında şehit düşen polis memuru ve mübaşirin hesabına 500'er lira...

Uzlaşmada İzmir Adliyesi şehitlerine bağışta bulunup, 2 yıl hapisten kurtuldu

KONYA, () - KONYA'da telefonda 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak olan şüpheli Ö.D., uzlaşma sonucu İzmir Adliyesi'ndeki terör saldırısında şehit düşen polis memuru ve mübaşirin hesabına 500'er lira bağışta bulunarak yargılanmaktan ve ceza almaktan kurtuldu.
Konya'da merkez Karatay İlçesi'nde oturan F.İ., geçen yıl nisan ayında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek, telefonda yanlış numara çevirip kendisini arayan Ö.D.'nin hakarette bulunduğunu belirterek şikayette bulundu. Şikayet üzerine İzmir'de oturduğu belirlenen Ö.D. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sırasında her iki tarafından uzlaşabileceğini söylemesi üzerine dosya Uzlaştırma Bürosu Savcısı Saime Kutlu Altınbaş'a gönderildi. Ardından yapılan görüşmelerde Ö.D.'nin İzmir Adliyesi'ne yapılan terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın ailelerinin hesabına 500'er lira bağışta bulunması şartıyla uzlaşma sağlandı. F.İ., şikayetinden vazgeçerken Ö.D. de 2 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmaktan ve ceza almaktan kurtuldu.  

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