Üzerine yem çuvalları devrilen işçi öldü

Olay, Perşembe günü öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesinde bulunan yem fabrikasında meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası işçi Murat Ünlü, kamyona yem yüklemeye başladı. Ancak bu sırada devrilen yem çuvallarının altında kaldı. Ağır yaralanan Ünlü, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Ünlü, dün akşam hayatını kaybetti. Murat Ünlü'nün cenazesi, Hacıveyis Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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