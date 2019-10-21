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Üzerine pencere düşen genç kız yaralandı
MALATYA'da, yolda yürürken 7 katlı apartmanın 2'nci katındaki pencerenin üzerine düşmesi sonucu R.T. (20) yaralandı. Olay, akşam saatlerinde, Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Emeksiz Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 2'nci katındaki...
GÜVENLİK 21.10.2019, 22:44
MALATYA'da, yolda yürürken 7 katlı apartmanın 2'nci katındaki pencerenin üzerine düşmesi sonucu R.T. (20) yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde, Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Emeksiz Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairenin penceresi bilinmeyen nedenle gevşeyip pervazları ile birlikte o sırada yoldan geçen R.T.'nin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan R.T., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. R.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olay, akşam saatlerinde, Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Emeksiz Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairenin penceresi bilinmeyen nedenle gevşeyip pervazları ile birlikte o sırada yoldan geçen R.T.'nin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan R.T., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. R.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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