Üzerine mermer parçaları düşen işçi öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Çal ilçesindeki mermer ocağında çalışırken üzerine taş parçalarının düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi Taner Ünlü (34), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, çarşamba günü, Belevi Mahallesi'ndeki mermer ocağında meydana geldi. Taner Ünlü ocakta çalıştığı sırada üzerine, mermer bloktan kopan parçalar düştü. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermer parçaları nedeniyle Ünlü, kanlar içinde yerde kalırken, olayı gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ünlü ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ünlü, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Ünlü, bu sabah yaşamını yitirdi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası, Ünlü'nün cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Ünlü'nün memleketi Sinop'ta toprağa verileceği bildirildi.



