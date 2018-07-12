Üzerine kale direği devrilen çocuk yaralandı

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde kumsalda top oynayan 15 yaşındaki Hasan Güryol'un üzerine kale direği devrildi. Vücudunda kırıklar oluşan çocuk, tedaviye alındı.

Olay dün gece İnkum tatil beldesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte İstanbul'dan tatil için İnkum'a gelen Hasan Güryol, kumsalın üzerindeki sahada top oynamaya başladı. Kalede duran Hasan Güryol üzerine gelen topu kurtarmaya çalışırken, ayakları kalenin filesine takıldı. Demirden yapılan kale direği bir anda Hasan Güryol'un üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi Hasan Güryol'u Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hasan Güryol'un sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI