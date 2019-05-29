Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

Üzerine istinat duvarı devrilen Haşim, öldü

ŞANLIURFA'da, oyun oynarken üzerine istinat duvarı devrilen Haşim Yeşilyaprak (14), hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Gürcütepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki arsada arkadaşlarıyla oyun oynayan Haşim Yeşilyaprak'ın üzerine...

Üzerine istinat duvarı devrilen Haşim, öldü
ŞANLIURFA'da, oyun oynarken üzerine istinat duvarı devrilen Haşim Yeşilyaprak (14), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Gürcütepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki arsada arkadaşlarıyla oyun oynayan Haşim Yeşilyaprak'ın üzerine 1,5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı yıkıldı. Duvarın altında kalan Yeşilyaprak'ın yardımına, mahalleli koştu. Duvarın altından çıkarılan Haşim Yeşilyaprak, çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yeşilyaprak, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Haşim Yeşilyaprak'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

​FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328