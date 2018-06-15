Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Yüksekova'da askeri hareketlilik
Yüksekova'da askeri hareketlilik
İl İl Ramazan Bayramı Namaz saati
İl İl Ramazan Bayramı Namaz...
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava

'Üzerine dolap düştü' denilen çocuğun başından vurulduğu ortaya çıktı

ADANA'da ailesinin "Üzerine dolap düştü" diye getirdiği hastanede yaşamını yitiren Mehmet Eymen A.'yı (6), ağabeyi H.E.A.'nın (10), polis babasının tabancasıyla kazara vurduğu ortaya çıktı. Olay, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri...

'Üzerine dolap düştü' denilen çocuğun başından vurulduğu ortaya çıktı
ADANA'da ailesinin "Üzerine dolap düştü" diye getirdiği hastanede yaşamını yitiren Mehmet Eymen A.'yı (6), ağabeyi H.E.A.'nın (10), polis babasının tabancasıyla kazara vurduğu ortaya çıktı.
Olay, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşiyle birlikte çocuk odasında oturan H.E.A. polis memuru babasının tabancasını alıp oynamaya başladı. Bu sırada aniden ateş alan silahtan çıkan kurşun, kardeşi Mehmet Eymen'in başına isabet etti. Yemek yiyen aile, silah sesini duyup, içeri koştu. Çocuklarını kanlar içinde gören aile, Eymen'i yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Polis memuru baba, çocuğunun üzerine dolap düştüğünü, annesi ise yüksek bir yerden düştüğünü iddia etti. Ailenin çelişkili ifadeler vermesi üzerine hastaneye çağrılan polis, Mehmet Eymen'in başından silahla vurulduğunu tespit etti. Aile, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Küçük Mehmet Eymen'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından aile mezarlığına defnedildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325