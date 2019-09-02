Üzerine cam blok düşen işçi ağır yaralandı
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mobilya Sanayisi'nde üzerine cam düşen işçi Suriye uyruklu Muhammed Bekri Paşa (29) ağır yaralandı. Vücudunda derin kesikler oluşan işçi hastanede tedaviye alındı. Olay,...
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mobilya Sanayisi'nde üzerine cam düşen işçi Suriye uyruklu Muhammed Bekri Paşa (29) ağır yaralandı. Vücudunda derin kesikler oluşan işçi hastanede tedaviye alındı.
Olay, İnegöl ilçesindeki Ağaç İşleri Sanayi 13. Sokak üzerinde faaliyet gösteren cam işleme fabrikasında akşam saatlerinde yaşandı. Fabrikada çalışan Suriye uyruklu Muhammed Bekri Paşa'nın üzerine cam devrildi. Kırılan cam nedeniyle vücudunda derin kesikler oluşan paşa, kanlar içerisinde kaldı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri yaralı işçiyi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Paşa'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgilsoruşturma başlatıldı.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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