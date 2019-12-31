Üzerine benzin döküp kendisini yakmak istedi

KAYSERİ'de, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen T.S. (29) Valilik binası önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi. İtfaiyenin tazyikli su ile müdahale ettiği T.S., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanında bulunan Valilik binası önünde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen T.S. üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. Bu sırada olayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, polis ekiplerinin de yardımıyla tazyikli su ile T.S.'nin kendisini yakmasını önledi. Tazyikli su nedeniyle yere yığılan T.S.'yi sağlık ekipleri ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.