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Üzerine 2.5 tonluk demir düşen işçi kurtarılamadı

ESKİŞEHİR'de yapımı devam eden hastane inşaatında çalışan işçi 29 yaşındaki Ali Torun'un üzerine vinç halatının boşalması sonucunda yaklaşık 2.5 ton ağırlığında demir düştü. Ağır yaralanan Torun, kaldırıldığı hastanede...

Üzerine 2.5 tonluk demir düşen işçi kurtarılamadı
ESKİŞEHİR'de yapımı devam eden hastane inşaatında çalışan işçi 29 yaşındaki Ali Torun'un üzerine vinç halatının boşalması sonucunda yaklaşık 2.5 ton ağırlığında demir düştü. Ağır yaralanan Torun, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olay önceki gün 71 Evler Mahallesi'ndeki yapımı devam eden 1081 Yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi inşaatında meydana geldi. 21 yaşındaki İsmet Ordu'nun operatörlüğünü yaptığı vinçten halat boşalması sonucunda iki buçuk ton ağırlığındaki demir malzeme aşağıda çalışmakta olan Ali Torun adlı işçinin üzerine düştü. Ağır yaralanan Torun 112 ambulansıyla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Torun doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Ölen Ali Torun'un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Adıyaman'a götürülürken polis, vinç operatörü İsmet Ordu ve hastane inşaatının iş güvenlik uzmanı M.İ. hakkında soruşturma başlattı.

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