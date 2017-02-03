Üzerinden suikast silahı çıkan saldırgan tutuklandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde dört gün önce silahlı saldırı olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan, üzerinden 'Glock' marka tabanca çıkan A.A. tutuklandı.

Olay, geçen 30 Ocak günü, Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri Bölümü 11. Sokak'ta meydana geldi. Yaya olarak giden 33 yaşındaki İ.Ö.’ye, yanına yaklaşan araçtaki aynı yaştaki A.A. tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıdan yara almadan kurtulan İ.Ö. de yanındaki tabancayla karşılık verince A.A aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, A.A.'yı arkadaşı H.A. ile bir köftecide yemek yerken gözaltına aldı. A.A.'nın yapılan üst aramasında suikast silahı olarak bilinen Glock marka ruhsatsız silah, 2 şarjör, 31 mermi, 1 fişek ve 1 gram metamfetamin, H.A.'nın üzerinde ise, 1 adet 9 milimetre çapında el yapımı ruhsatsız silah ile 6 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan' tutuklandı. Adliye çıkışı kendisini görüntüleyen gazetecilere "İyi çekin arslanlarım" diyen A.A. cezaevine konuldu.

H.A. ile saldırıya uğrayan İ.Ö. hakkında ise 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI