Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD: Küba politikası yeniden gözden geçirilecek
ABD: Küba politikası yeniden gözden...
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Kayseri'deki hain saldırıda şehit sayısı...
CHP'li Elif Doğan Türkmen sessizliğini bozdu
Kılçdaroğlu o vekilin istifasını istedi
Ahmet Türk'e tahliye kararı
Bahçeli'nin bu istediği de yerine...

Üzerinden suikast silahı çıkan saldırgan tutuklandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde dört gün önce silahlı saldırı olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan, üzerinden 'Glock' marka tabanca çıkan A.A. tutuklandı. Olay, geçen 30 Ocak günü, Küçük...

Üzerinden suikast silahı çıkan saldırgan tutuklandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde dört gün önce silahlı saldırı olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan, üzerinden 'Glock' marka tabanca çıkan A.A. tutuklandı.
Olay, geçen 30 Ocak günü, Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri Bölümü 11. Sokak'ta meydana geldi. Yaya olarak giden 33 yaşındaki İ.Ö.’ye, yanına yaklaşan araçtaki aynı yaştaki A.A. tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıdan yara almadan kurtulan İ.Ö. de yanındaki tabancayla karşılık verince A.A aracıyla olay yerinden uzaklaştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, A.A.'yı arkadaşı H.A. ile bir köftecide yemek yerken gözaltına aldı. A.A.'nın yapılan üst aramasında suikast silahı olarak bilinen Glock marka ruhsatsız silah, 2 şarjör, 31 mermi, 1 fişek ve 1 gram metamfetamin, H.A.'nın üzerinde ise, 1 adet 9 milimetre çapında el yapımı ruhsatsız silah ile 6 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan' tutuklandı. Adliye çıkışı kendisini görüntüleyen gazetecilere "İyi çekin arslanlarım" diyen A.A. cezaevine konuldu. 
H.A. ile saldırıya uğrayan İ.Ö. hakkında ise 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan işlem yapıldı. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.