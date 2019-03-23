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Üzerinden otomobil geçen yaşlı adam öldü

ADANA'da, yolun karşısına geçmek isterken dengesini kaybederek TIR'ın dorsesine çarpıp, düşen yaşlı adamın üzerinden otomobil geçti. Talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG)...

Üzerinden otomobil geçen yaşlı adam öldü
ADANA'da, yolun karşısına geçmek isterken dengesini kaybederek TIR'ın dorsesine çarpıp, düşen yaşlı adamın üzerinden otomobil geçti. Talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen kimliği belirsiz yaşlı adam, dengesini kaybederek Mustafa Ortan yönetimindeki  63 NR 735 plakalı TIR'ın dorsesine çarparak düştü. Bu sırada arkadan gelen Ahmet Köş yönetimindeki 34 NJ 6159 plakalı otomobil yerde yatan talihsiz adamın üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı adamın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza yerine gelen polis ekipleri sürücüler Ahmet Köş ve Mustafa Ortan'ı gözaltına aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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